İstanbul - Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Başakşehir TEM Otoyolu yan yolunda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sürücünün emniyet şeridine park ederek indiği araç, alev alev yandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Yan yol üzerinde Edirne istikametine giden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, indikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler saniyeler içerisinde otomobilin tamamını sardı. Otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun 1 şeridini trafiğe kapatırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.