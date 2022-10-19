﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak

İstanbul Baypaş bünyesine 34 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, çöp kamyonu şoförü ve temizlik personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az 1 yıl deneyim,
Sürücü ehliyetine sahip olmak,
Psikoteknik bilgisi olan.
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