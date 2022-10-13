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İstanbul Baypaş 4 işçi alacak

İstanbul Baypaş 4 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 14:12
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İstanbul Baypaş 4 işçi alacak

İstanbul Baypaş 4 işçi alacak
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İstanbul Baypaş bünyesine 4 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az 1 yıl aynı alanda çalışmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak. 

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