İstanbul Baypaş iş sağlığı ve güvenliği teknikeri alacak

İstanbul Baypaş 1 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, iş sağlığı ve güvenliği teknikeri alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az 2 yıl deneyim,
İş sağlığıv e güvenliği mezunu olmak.
GEREKLİ BELGE
Resimli özgeçmiş.
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