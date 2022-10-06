İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; İstanbul Baypaş, fizyoterapist olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
Esnek mesai saatlerine uymak
En az 1 yıl tecrübeli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
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