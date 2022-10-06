İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; İstanbul Baypaş, fizyoterapist olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

Esnek mesai saatlerine uymak

En az 1 yıl tecrübeli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş