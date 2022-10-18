İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Baypaş, hat eğitmeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Esnek mesai saatlerine uyumlu olmak

En az 1 yıl deneyime sahip olmak

Sertifikası olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş