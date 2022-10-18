İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Baypaş, hat eğitmeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Esnek mesai saatlerine uyumlu olmak
En az 1 yıl deneyime sahip olmak
Sertifikası olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
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