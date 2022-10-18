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İstanbul Baypaş işçi alacak

İstanbul Baypaş, hat eğitmeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:49
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İstanbul Baypaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Baypaş, hat eğitmeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Esnek mesai saatlerine uyumlu olmak

En az 1 yıl deneyime sahip olmak

Sertifikası olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş

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