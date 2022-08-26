İstanbul Baypaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Baypaş, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az 2 yıl aynı iş kolunda tecrübeli olmak
Esnek mesai saatlerine uygun olmak
Çalışmaya engel herhangi bir hali olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş
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