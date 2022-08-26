İstanbul Baypaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Baypaş, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 2 yıl aynı iş kolunda tecrübeli olmak

Esnek mesai saatlerine uygun olmak

Çalışmaya engel herhangi bir hali olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş