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İstanbul Baypaş personel alacak

İstanbul Baypaş 1 personel alacaklarını duyurdu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:00
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İstanbul Baypaş personel alacak

İstanbul Baypaş personel alacak
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İstanbul Baypaş bünyesine 1 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

En az 1 yıl aynı iş kolunda çalışmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Resimli özgeçmiş.

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