İstanbul Baypaş personel alacak

İstanbul Baypaş bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az 1 yıl aynı iş kolunda çalışmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Resimli özgeçmiş.
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