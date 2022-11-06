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  • Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapan kişi polisten kaçtı. Polis aracına çarpıp kıskıvrak yakalandı

Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapan kişi polisten kaçtı. Polis aracına çarpıp kıskıvrak yakalandı

Bayrampaşa’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce araçla geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak polis aracına çarpan kişi olduğu yerde yakalandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:15
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İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapan kişi polisten kaçarken polis aracına çarpıp yakalandı

Bayrampaşa'da uyuşturucu ticareti yapan kişi polisten kaçtı. Polis aracına çarpıp kıskıvrak yakalandı
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Bayrampaşa Altıntepsi ve Terazidere Mahallelerinde 3 Kasım günü yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park timleri, şüpheli bir şahsın aracıyla uyuşturucu sattığı bilgili üzerine harekete geçti.

Bayrampaşa genelinde yapılan incelemelerde, şüpheli aracın Yahya Kemal Mahallesi'nde çalışır vaziyette park halinde bulunduğunu tespit edildi. Aracı takip eden polis, kimliği tespit edilen M.B. isimli şüpheli şahsın, yanına gelen kişilere aracından uyuşturucu madde sattığını belirledi.

Polis ekipleri, aracın etrafını sardı. Suçüstü yakalanacağını anlayınca kapıları kilitleyen zanlı, geri geri giderek polisten kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polisten kaçan şüpheli şahıs, sivil ekip aracına çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince olduğu yerde yakalandı.

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın aracında ve üstünde yapılan aramalarda 11 parça halinde satışa hazır 23,65 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2,77 gram marihuana, 9 adet ecstacy hap, 1,42 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 380 TL ve uyuşturucu madde ticaretinden kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kişi, Zeytinburnu Sümer Mahallesindeki evinde yapılan aramada ise 269,81 gram eroin, 7 adet ecstacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: İHA)

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