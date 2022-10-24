Bayrampaşa'da yakaladıkları hırsızı tekme tokat dövdüler!

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Akpınar Caddesi'nde telefon çaldığı iddia edilen kişi minibüs şoförü ve yolcular tarafından dövüldü.

ÇEVREDEKİLERİN AYIRMASIYLA SON BULDU

İddiaya göre, minibüste açıkta duran telefonu alıp olay yerinden kaçan kişi, sürücü tarafından yakalandı. Sürücü yakaladığı kişiyi yumruk ve tekmelerle döverken olaya yolcularında dahil olmasıyla kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla dayak son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.