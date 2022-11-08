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Bebek sahilindeki skandal cinsel ilişki görüntüleri haberine erişim engeli getirildi

Geçtiğimiz Mayıs ayında Beşiktaş Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntülerine ilişkin haberlere İstanbul Valiliği’nin talebiyle mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 19:16
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İstanbul Bebek sahilindeki skandal cinsel ilişki görüntüleri haberine erişim engeli getirildi

Bebek sahilindeki skandal cinsel ilişki görüntüleri haberine erişim engeli getirildi
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Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Beşiktaş’taki Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri  gündem olmuştu.

Skandal görüntülerle ilgili haberlere İstanbul  Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün talebi ile Mahkeme kararı ile erişim engeli kararı verildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçmişti.

Yapılan incelemelerde sanıkların aralarında 'uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi 11 suçtan kaydı olduğu, Carmen Maria T'nin ise 'hayasızca hareket, kasten yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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