Bebek sahilindeki skandal cinsel ilişki görüntüleri haberine erişim engeli getirildi

Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Beşiktaş’taki Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri gündem olmuştu.

Skandal görüntülerle ilgili haberlere İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün talebi ile Mahkeme kararı ile erişim engeli kararı verildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçmişti.

Yapılan incelemelerde sanıkların aralarında 'uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi 11 suçtan kaydı olduğu, Carmen Maria T'nin ise 'hayasızca hareket, kasten yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.