İstanbul Belbim 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, bünyesinde Test ve Dokümantasyon Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Ağ Yönetimi Kıdemli Uzmanı ve Terminal Uygulamaları Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

TEST VE DOKÜMANTASYON UZMAN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden, tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun

Alanında en az 5 yıl deneyime sahip

Giriş seviyesinde programlama (C#, C++ veya Java) bilgisi

Orta seviyede SQL CRUD işlemleri

SOAP, REST bilgisi

Giriş seviyesinde Selenium Webdriver bilgisi

Postman (Orta seviye) bilgisi

SOAP UI bilgisi

Problem çözme becerisi

İngilizce Bilgisi Pre-Intermediate

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

YAZILIM GELİŞTİRME UZMAN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği)

Alanında en az 5 yıl deneyimli

Object Oriented Programming

Java Script

Design Pattern

Versiyon Kontrol Teknikleri (TFS, VS, Jenkins,...)

İş takibi, planlama ve kontrol

Problem çözme becerisi

Verimlilik ve zaman yönetimi becerisi

Office programları (İleri seviye)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş