İstanbul Belbim 4 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, bünyesinde Test ve Dokümantasyon Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Ağ Yönetimi Kıdemli Uzmanı ve Terminal Uygulamaları Uzmanı olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.
TEST VE DOKÜMANTASYON UZMAN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden, tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun
Alanında en az 5 yıl deneyime sahip
Giriş seviyesinde programlama (C#, C++ veya Java) bilgisi
Orta seviyede SQL CRUD işlemleri
SOAP, REST bilgisi
Giriş seviyesinde Selenium Webdriver bilgisi
Postman (Orta seviye) bilgisi
SOAP UI bilgisi
Problem çözme becerisi
İngilizce Bilgisi Pre-Intermediate
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
YAZILIM GELİŞTİRME UZMAN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği)
Alanında en az 5 yıl deneyimli
Object Oriented Programming
Java Script
Design Pattern
Versiyon Kontrol Teknikleri (TFS, VS, Jenkins,...)
İş takibi, planlama ve kontrol
Problem çözme becerisi
Verimlilik ve zaman yönetimi becerisi
Office programları (İleri seviye)
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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