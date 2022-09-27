İstanbul Belbim engelli personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, engelli olması şartıyla büro personeli olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin lisans/önlisans programlarından mezun olmak

Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak

Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak

Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak

Çözüm odaklı olmak

Ofis süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

MS Office programlarına hakim olmak (iyi derecede)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş