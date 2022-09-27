İstanbul Belbim engelli personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, engelli olması şartıyla büro personeli olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin lisans/önlisans programlarından mezun olmak
Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak
Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak
Çözüm odaklı olmak
Ofis süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak
MS Office programlarına hakim olmak (iyi derecede)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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