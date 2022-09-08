İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, kart servis operasyonları uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin teknik lisans ya da önlisans programlarından mezun olmak
Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak
Temel elektrik bilgisine sahip olmak
Temel düzeyde kart teknolojisi bilgisine sahip olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Problem çözme becerisine sahip olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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