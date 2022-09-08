İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, kart servis operasyonları uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin teknik lisans ya da önlisans programlarından mezun olmak

Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak

Temel elektrik bilgisine sahip olmak

Temel düzeyde kart teknolojisi bilgisine sahip olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Problem çözme becerisine sahip olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş