﻿İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, veri tabanı uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 15 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
SQL Server alanında sahibi olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Yen teknolojileri yakından takip etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.