﻿İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, idari ve sosyal işler ekip görevlisi olarak 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Lise veya önlisans mezunu

Ağırlama ve ikram konularında en az 2 yıl deneyime sahip

İletişim becerisi yüksek olmak

Dış görünümüne özen göstermek

Öğrenmeye açık olmak

İkna kabiliyeti yüksek olmak

Stres seviyesi yüksek olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş