﻿İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, idari ve sosyal işler ekip görevlisi olarak 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Lise veya önlisans mezunu
Ağırlama ve ikram konularında en az 2 yıl deneyime sahip
İletişim becerisi yüksek olmak
Dış görünümüne özen göstermek
Öğrenmeye açık olmak
İkna kabiliyeti yüksek olmak
Stres seviyesi yüksek olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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