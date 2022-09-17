İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, mali kontrol ve mutabakat uzman yardımcısı olarak 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

En az 1-2 yıl muhasebe alanında çalışmış olmak

İyi derecede Excel, Word ve Powerpoint kullanmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Yazılı ve sözlü olarak kuvvetli bir iletişime sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş