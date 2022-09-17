İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İstanbul Belbim, mali kontrol ve mutabakat uzman yardımcısı olarak 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
En az 1-2 yıl muhasebe alanında çalışmış olmak
İyi derecede Excel, Word ve Powerpoint kullanmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Yazılı ve sözlü olarak kuvvetli bir iletişime sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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