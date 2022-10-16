﻿İstanbul Belbim işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; İstanbul Belbim, 1 adet finans şefi olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı.

Son başvuru tarihi: 21 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin 4 yıllık işletme/iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden tercihen işletme iktisat maliye ekonometi bölümlerinden mezun

Alanında en az 10 yıl deneyimli

Genel muhasebe (temel düzeyde)

Mali tabloların analizi

Finans yönetimi

UM/UFRS (uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları)

TMS/TFS (ulusal muhasebe ve finansal standartlar)

Vergi Usul kanunu (temel düzeyde)

Kurallara ve düzenlemelere uyum

Bütünsel bakış

Planlama

Karar verme

İş takibi ve kontrol

Ofis programları kullanımı (ileri derece)

Orta düzeyde İngilizce bilgisi yurt dışı tecrübesi