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İstanbul Belbim işçi alacak

İstanbul Belbim, 1 adet finans şefi olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 09:25
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İstanbul Belbim işçi alacak

İstanbul Belbim işçi alacak
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Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; İstanbul Belbim, 1 adet finans şefi olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı.

Son başvuru tarihi: 21 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin 4 yıllık işletme/iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden tercihen işletme iktisat maliye ekonometi bölümlerinden mezun
Alanında en az 10 yıl deneyimli
Genel muhasebe (temel düzeyde)
Mali tabloların analizi
Finans yönetimi
UM/UFRS (uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları)
TMS/TFS (ulusal muhasebe ve finansal standartlar)
Vergi Usul kanunu (temel düzeyde)
Kurallara ve düzenlemelere uyum
Bütünsel bakış
Planlama
Karar verme
İş takibi ve kontrol
Ofis programları kullanımı (ileri derece)
Orta düzeyde İngilizce bilgisi yurt dışı tecrübesi

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