İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, elektromekanik operasyonları uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

Esnek çalışma saatlerine elverişli olmak

Problem çözme becerisi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş