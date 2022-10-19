İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, elektromekanik operasyonları uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
Esnek çalışma saatlerine elverişli olmak
Problem çözme becerisi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.