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İstanbul Belbim işçi alacak

İstanbul Belbim, elektromekanik operasyonları uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:54
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İstanbul Belbim işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, elektromekanik operasyonları uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında 1-2 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

Esnek çalışma saatlerine elverişli olmak

Problem çözme becerisi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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