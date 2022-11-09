﻿İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, danışman olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
İK alanında en az 10 yıllık deneyim
Etkin iletişim becerisi
Raporlama ve analiz yapabilmek
Sonuç odaklı çalışma
Proje yönetimi yapabilmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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