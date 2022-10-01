﻿İstanbul Belbim personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, işe alım uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresine CV gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Alanında en az 3 yıl deneyimi olmak
Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak
A2 seviyesinde İngilizce bilmek
MS Office programlarını iyi derecede kullanmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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