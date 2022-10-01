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İstanbul Belbim personel alacak

İstanbul Belbim, işe alım uzmanı olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 14:16
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İstanbul Belbim personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, işe alım uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresine CV gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında en az 3 yıl deneyimi olmak

Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak

A2 seviyesinde İngilizce bilmek

MS Office programlarını iyi derecede kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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