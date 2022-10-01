﻿İstanbul Belbim personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Belbim, işe alım uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresine CV gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında en az 3 yıl deneyimi olmak

Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak

A2 seviyesinde İngilizce bilmek

MS Office programlarını iyi derecede kullanmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş