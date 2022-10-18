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İstanbul Berylikdüzü Belediyesi personel alacak

İstanbul Berylikdüzü Belediyesi 1 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 08:06
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İstanbul Berylikdüzü Belediyesi personel alacak

İstanbul Berylikdüzü Belediyesi personel alacak
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İstanbul Berylikdüzü Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, okul öncesi öğretmeni alınacak.

Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Emekli olmamak,

Beylikdüzü’nde ikamet etmek,

Deneyimli olmak,

40 yaşını geçmemiş olmak.

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