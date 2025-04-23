İstanbul 'beşik' gibi sallanıyor... Bir deprem daha!

İstanbul'da saat 13.46'da Kandilli verilerine göre; 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
İlk başta Silivri açıklarında saat 12.13'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en küçüğü 3.4, en büyüğü ise 6.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 23, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/iAlg4vQ9Av
23.04.2025, 13:46:13 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 17.0 km#Kandilli
Deprem sıraları saatleri ile şu şekilde;
4.1 - 13:46
3.4 - 13:41
4.0 - 13:15
5.2 - 13:02
6.1 - 12:49
4.0 - 12:13