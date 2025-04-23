İstanbul 'beşik' gibi sallanıyor... Bir deprem daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul 'beşik' gibi sallanıyor... Bir deprem daha!

İstanbul'da saat 13.46'da Kandilli verilerine göre; 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremle birlikte hissedilen 7'inci deprem meydana geldi.

İstanbul'da saat 13.46'da Kandilli verilerine göre; 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İlk başta Silivri açıklarında saat 12.13'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en küçüğü 3.4, en büyüğü ise 6.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem sıraları saatleri ile şu şekilde;

4.1 - 13:46

3.4 - 13:41

4.0 - 13:15

5.2 - 13:02

6.1 - 12:49

4.0 - 12:13

istanbulda-deprem-yenicag-1-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-2-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-3-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-4-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-5-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-6-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-7-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-8-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-9-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-10-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-11-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-12-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-13-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-14-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-15-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-16-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-17-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-18-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-19-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-20-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-21-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-22-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-23-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-24-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-25-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-26-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-27-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-28-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-29-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-30-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-31-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-32-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-33-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-34-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-35-003.jpg

istanbulda-deprem-yenicag-35-003.jpg

Son Haberler
İstanbul'da büyük deprem! İstasyonlarda kuyruk oluştu
İstanbul'da büyük deprem! İstasyonlarda kuyruk oluştu
İstanbul depreminin merkezinden AFAD'tan vatandaşlara kritik uyarı: İkinci bir uyarıya kadar...
İstanbul depreminin merkezinden AFAD'tan vatandaşlara kritik uyarı: İkinci bir uyarıya kadar...
İstanbul bir daha sallandı! Bu sefer de şiddetliydi...
İstanbul bir daha sallandı! Bu sefer de şiddetliydi...
6.2’lik İstanbul depremi sonrası Celal Şengör'den korkutan uyarı. Yapılacak tek şeyi açıkladı
6.2’lik İstanbul depremi sonrası Celal Şengör'den korkutan uyarı. Yapılacak tek şeyi açıkladı
Uzaklaştırma sonrası kan donduran saldırı
Uzaklaştırma sonrası kan donduran saldırı