İstanbul 'beşik' gibi sallanıyor... Bir deprem daha!

İstanbul'da saat 13.46'da Kandilli verilerine göre; 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

İlk başta Silivri açıklarında saat 12.13'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en küçüğü 3.4, en büyüğü ise 6.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem sıraları saatleri ile şu şekilde;

4.1 - 13:46

3.4 - 13:41

4.0 - 13:15

5.2 - 13:02

6.1 - 12:49

4.0 - 12:13