İstanbul beşik gibi! Vatandaşlar tedirgin... Uzmanından kritik uyarı geldi

Silivri'de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki artçı sarsıntılar devam ediyor.

İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre İstanbul'un Silivri açıklarında saat 20.46 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 10.86 kilometre olduğu ve bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANDI

Sabahın erken saatlerinde de Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

'HAFTALARCA SÜREBİLİR'

Depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde 4 ve altı büyüklükteki depremler haftalarca sürebilir" uyarısında bulundu.