İstanbul beşik gibi! Vatandaşlar tedirgin... Uzmanından kritik uyarı geldi

Silivri'de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki artçı sarsıntılar devam ediyor.
İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre İstanbul'un Silivri açıklarında saat 20.46 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 10.86 kilometre olduğu ve bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam:28.22194 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/975hpFPeCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SABAH SAATLERİNDE DE SALLANDI
Sabahın erken saatlerinde de Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:18:15 TSİ
Enlem:40.83972 N
Boylam:28.39944 E
Derinlik:6.84 km
Detay:https://t.co/fU5VmJ2p8x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
'HAFTALARCA SÜREBİLİR'
Depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde 4 ve altı büyüklükteki depremler haftalarca sürebilir" uyarısında bulundu.