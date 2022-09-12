12 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadınların fotoğrafını çeken taksici yolculara yakalandı

Kadınların fotoğrafını çeken taksici yolculara yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte seyir halindeyken dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen taksi sürücüsü yakalandı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:06
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:14
Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte kadınların gizli gizli fotoğraflarını çeken taksici yolculara yakalandı: Polisten de kaçmaya çalıştı

Kadınların fotoğrafını çeken taksici yolculara yakalandı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaptıkları kontroller sırasında bir ticari taksi içerisinden 2 kadının yardım çığlığı attığını duyarak, aracı durdurmak istedi.

Polis ekipleri, aracın kaçmaya çalışması üzerine önünü keserek durdurdu.

Yapılan kontrolde, takside yolcu olarak bulunan F.M.B. (27) ve A.M. (32) adlı kadınların, H.U. (51) adlı sürücünün dışarıdaki kadınların fotoğraflarını çektiğini görmeleri üzerine araçtan inmeye çalıştığı tespit edildi.

Taksi şoförünün polis ekiplerini görünce kaçarak fotoğrafları silmeye çalıştığı gerekçesiyle tartışma çıktığı, bunun üzerine kadınların çığlık atarak yardım istediği anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan H.U. tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
1
﻿Kocasını mutlu edecek 3 metres arıyor. Asgari ücret verecek. Bu kadarı da pes dedirtti
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
2
﻿Bilim dünyası şokta. Hititlerin başkentinde 3500 yıllık keşif Yüzlercesi bulundu
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
3
﻿Yer yarıldı 7.6 büyüklüğünde deprem görüntüler korkunç
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
4
﻿''Mucize doktor'' tam 6 ay sonra hastalarıyla buluştu
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
5
﻿İYİ Parti 81 il başkanından ortak açıklama. İstifa ettim diyen Yozgat İl Başkanı Metin Özışık katıldığı son toplantıda ne dedi
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
6
﻿Prof. Dr. Ayaz acil diyerek duyurdu. Saniye saniye görüntülendi
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
7
﻿Kocaeli'de otobüs ve tramvaylarda yeni tarife dönemi
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Gaziantep’te bir haftalık bebek çöpte bulundu
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿Sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿81 ilde okul çevrelerinde yoğun denetim
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿Ukrayna Türk iş insanlarına yaptırım istedi iddiası
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿ABD Açık'ta zafer Carlos Alcaraz
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Bu meyve ve sebzelerde şeker hiç yok
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Demokrasi tarihinin kara lekesi. 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçti
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Adıyaman Üniversitesi personel alacak
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
﻿Büyüyene kadar belirti vermiyor. İşte böbrek kistinin en yaygın 5 belirtisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.