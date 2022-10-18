İstanbul Beykoz Belediyesi 10 işçi alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 10 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, çöp kamyonu şoförü alınacak
Son başvuru tarihi 19 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
25- 40 yaş aralığında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Vardiya usulü çalışabilmek,
Beykoz’da yaşıyor olmak.
GEREKLİ BELGELER
Başvuru formu,
İkametgah belgesi
Adli sicil kaydı.
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