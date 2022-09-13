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Beykoz’da hortum paniği 

İstanbul Beykoz açıklarında oluşan su hortumu görüntüleri paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 16:47
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İstanbul Beykoz’da hortum paniği 

Beykoz’da hortum paniği 
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İHA'nın haberine göre, Beykoz’da sabah saatlerinde etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle denizde su hortumu çıktı. Beykoz'da oluşan su hortumu kareleri sosyal medyada vatandaşlar ve hava forum siteleri tarafından paylaşıldı. Net bir şekilde görülen su hortumu vatandaşları tedirgin ederek paniğe neden oldu.

SU HORTUMU NEDİR

Hızla yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu sırada rüzgar şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan şeklin belirgin olmasına, havanın ise kararsız olmasına neden olur. Suyun üzerinde oluşan hortum ise, yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.

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