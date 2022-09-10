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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 işçi alacak

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, beden işçisi ve güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 07:02
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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, beden işçisi ve güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Emekli olmamış olmak

Beylikdüzü’nde ikamet etmek

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmak

Herhangi bir hastalığı olmamak

Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak

Güvenlik görevlisi adayları için; erkek adayların en az 1,82 boyunda en fazla 95 kiloda olmalı

Kadın adayların 1,72 boyunda en fazla 65 kiloda olmalı ve güvenlik kimlik kartı olmalı

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