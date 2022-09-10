﻿İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, beden işçisi ve güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Emekli olmamış olmak
Beylikdüzü’nde ikamet etmek
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Erkek adayların askerlikle ilişiği olmak
Herhangi bir hastalığı olmamak
Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmak
Güvenlik görevlisi adayları için; erkek adayların en az 1,82 boyunda en fazla 95 kiloda olmalı
Kadın adayların 1,72 boyunda en fazla 65 kiloda olmalı ve güvenlik kimlik kartı olmalı
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