İstanbul Beylikdüzü'nde 4 çocuğa çarptı. Sonra çocukların üzerinden geçti. O anlar kamerada

Çarptığı çocukların üzerinden geçti

Beylikdüzü'nde bir otomobilin sokağa dönmek isterken kaldırımda oturan dört çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere dört çocuk yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde gerçekleşti. S.A. yönetimindeki 34 DM 6170 plakalı otomobil, virajı dönerken kaldırımda oturan dört çocuğa çarptı.

Çocukların üzerinden geçerek zincir marketin camına çarpan otomobil, ardından park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ağır yaralanan Zümra K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Miray K. ve diğer iki çocuk da ambulansla hastaneye sevk edildi. Zümra K.'nin dört saat süren bir ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin virajı dönerken çocuklara çarptığı ve üzerlerinden geçtiği anlar net bir şekilde görülüyor.

Kazadan sonra bir çocuğun ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı da görüntüler arasında yer alıyor.

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Mahmut Çelilli, kazanın detaylarını ve yaralıların durumunu aktararak, sürücünün şokta olduğunu ve çocukların ailelerinin feryat ettiğini belirtti.