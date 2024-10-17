İstanbul Beylikdüzü'nde demirler kamyondan taştı! Trafikte insanların canını hiçe saydı

Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim'de Beylikdüzü Atatürk Bulvarı'nda aşırı yük alan kamyon trafiği tehlikeye düşürdü.
Kasasından taşan demirle seyreden kamyon, trafikteki tehlikeyi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonun plakası tespit edildi.
Kamyonun şoförü H.Y. kısa süre sonra yakalandı ve "yükü karayoluna değecek, açılacak, dökülecek şekilde yüklemek" suçundan 1.440 lira idari para cezası aldı.