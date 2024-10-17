İstanbul Beylikdüzü'nde demirler kamyondan taştı! Trafikte insanların canını hiçe saydı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Beylikdüzü'nde demirler kamyondan taştı! Trafikte insanların canını hiçe saydı

Beylikdüzü'nde, kasasından yükselen demirle önlem almadan seyreden bir kamyon, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamyonun şoförüne 1.440 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim'de Beylikdüzü Atatürk Bulvarı'nda aşırı yük alan kamyon trafiği tehlikeye düşürdü.

Kasasından taşan demirle seyreden kamyon, trafikteki tehlikeyi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonun plakası tespit edildi.

Kamyonun şoförü H.Y. kısa süre sonra yakalandı ve "yükü karayoluna değecek, açılacak, dökülecek şekilde yüklemek" suçundan 1.440 lira idari para cezası aldı.

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