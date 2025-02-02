İstanbul Beylikdüzü'nde Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin yıl dönümü için anma etkinliği düzenlendi

Türk-Yunan zorunlu nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ile Rumeliler Derneği Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde anma etkinliği düzenlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Mübadiller belirsizliklerle dolu bir hayatın içerisine atılmışlardır. Ben her daim onların anmasında kendi atalarımın yaşamış olduğu göç yolculuğunu hatırlarım. Rus işgalinde bizimkiler de Trabzon’dan göç etmişler, sonra geri dönmüşler ama o muhacirlik yolunda kaybolmuş bir çocuğun torunuyum ben. Bizler geleceğimize emin adımlar atan bir milletiz ama bu acıları da asla unutmayarak geçmişimize de sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bugün burada göstereceğiz. O bakımdan göçün anılarını anlatan bir kentsel mekân olarak tasarladığımız, "Gürpınar Mübadele Kültür Meydanı" var. Trafikten arındırarak burayı kültürel bir buluşma noktası haline getirme hedefimiz var. Tasarladığımız alanı üç temel başlıkta ele aldık: Bunlardan biri "Aşıklar Çeşmesi', onun arkasında hepimizin hayatında özel bir yeri olan "Çınarlı Köy Kahvesi', "Kültür Çarşısı" ve "Mübadilhane" olarak tasarladığımız bir ahşap evimiz var. İçerisinde mübadillerin yaşamlarını konu alan sergi ve kütüphanenin yer aldığı bir yapıya dönüşecek. Bölgenin sosyal bir yaşam alanına dönüşmesini arzu ediyoruz.”

“SELANİK’TEN BEYLİKDÜZÜ’NE EVLERİNİN KOKUSUNU TAŞIDILAR”

Yüzbinlerce insanın göç etmek zorunda bırakıldığını vurgulayan Gülşah Adar ise “Selanikten Anarşa’ya, yani Beylikdüzü’ne yerleştirilen mübadil atalarımız evlerinin kokusunu Anarşa’nın topraklarına taşıdılar. Özlemlerini yüreklerine gömdüler, umutlarını hiç kaybetmediler. Bugün bizler onların çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarını olarak onların geleneklerini yaşatmakla yükümlüyüz” diye konuştu.

"BEYLİKDÜZÜ’NÜN TARİHİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Söyleşinin moderatörlüğünü de üstlenen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Doğan Çetinkaya, bölgenin tarihi hakkında kısa bir bilgi verdi. Eski adıyla “Anarşa”nın mübadele tarihini anlatmaya çok uygun bir mekân olduğunu belirten Çetinkaya, Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte geliştirdikleri proje için “İki üç yıldır üzerinde çalışıyoruz. Sadece Gürpınar’ın değil, Beylikdüzü’nün de tarihini ortaya çıkaracağız” dedi. Ardından söz verdiği konuşmacılardan Doç. Dr. Emine Tutku Vardağlı, genel çerçevesiyle çalışmanın kapsamını ve yöntemini açıklarken, bir takım veriler de sunarak sözlü tarih projesinde ulaştıkları mübadillerin profilleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak mübadelenin tarihçesini anlatan Dr. Aytek Soner Alpan, hem sorunun siyasi nedenlerini açıkladı, hem de geçmişten günümüze mübadillerin mücadeleleri hakkında çeşitli belgeler ve bilgiler paylaştı.

Anmada mübadillere ait eşyaların ve fotoğraflar sergiendi ve Silivri Solo Grubu’nun seslendirdiği Türkçe, Rumca, Yunanca şarkılara eşilk edildi.