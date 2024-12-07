İstanbul Beylikdüzü'ndeki doğalgaz patlamasında ölen vatandaşın cenazesi Adli Tıp Kurumun'da

Beylikdüzü'ndeki doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden Nuri Girgin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın bodrum katında sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Patlama sonucu apartman görevlisi Nuri Girgin (48) yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı. Nuri Girgin'in cenazesi, olay sonrası Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşi Ayşe Girgin (40), 3 çocuğu ve yakınları cenazenin alındığı Adli Tıp Kurumu'na gelerek acı haberi aldı.

Girgin'in eniştesi, "Hastaneye gittik, olay yerine gitmedik. Kardeş gibiydik, kimseye zararı yoktu, kendine zararı vardı. Nasıl oldu bilmiyorum, kaza sonuçta. İddiaları, WhatsApp grubu çürütmüş zaten. Kimseyle derdini paylaşmazdı" şeklinde konuştu.​​​​​​​