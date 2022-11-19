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İstanbul Beyoğlu Bimtaş işçi alacak

İstanbul Beyoğlu Bimtaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 07:52
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İstanbul Beyoğlu Bimtaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Beyoğlu Bimtaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Planlama ve organizasyon becerisi yüksek

İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

İstanbul’da ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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