﻿İstanbul Beyoğlu Bimtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Beyoğlu Bimtaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Planlama ve organizasyon becerisi yüksek
İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
İstanbul’da ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.