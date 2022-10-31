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Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarının bir kısmında çökme meydana geldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 18:03
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İstanbul Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
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Kaptanpaşa Mahallesi Kalafatçı Yusuf Sokak’ta 6 katlı binanın istinat duvarının bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri duvarda incelemede bulundu.

Kimsenin yaralanmadığı olayda çökme nedeniyle duvarda çatlaklar oluştu. Binanın giderinden akan sular arka binadaki bahçe ve daireye girdi. Dairedeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. (AA)

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