İstanbul- Beyoğlu'nda kamyonet 7 aracı pert etti! Sürücü kaza sonrası kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul- Beyoğlu'nda kamyonet 7 aracı pert etti! Sürücü kaza sonrası kaçtı

Beyoğlu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı.

Beyoğlu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı. Kazaya neden olan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde Örnektepe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDG 519 plakalı kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 7 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle araç trafiğine kapatılan sokakta ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde kamyonet şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, kazaya neden olan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul- Beyoğlu'nda kamyonet 7 aracı pert etti! Sürücü kaza sonrası kaçtı

İstanbul- Beyoğlu'nda kamyonet 7 aracı pert etti! Sürücü kaza sonrası kaçtı

İstanbul- Beyoğlu'nda kamyonet 7 aracı pert etti! Sürücü kaza sonrası kaçtı

İstanbul- Beyoğlu'nda kamyonet 7 aracı pert etti! Sürücü kaza sonrası kaçtı

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