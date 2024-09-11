İstanbul Beyoğlu'nda maymun çiçeği paniği. Yabancı uyruklu şahısta görüldü

İstanbul'da Beyoğlu’nda bir Afrika uyruklu birey maymun çiçeği belirtileri göstermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

Özel koruyucu giysiler içinde olan sağlık çalışanları, şüpheli vakayı kontrol altına almak için hemen müdahale etti.

Afrikalı kişi, ambulansla karantinaya alındı. Bu durum, çevredeki mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı.

Sağlık yetkilileri, durumu yakından izlediklerini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Şüpheli bir vakayla temas eden kişi, ambulansla karantinaya alınırken, mahalle sakinleri arasında paniğe neden olduğu görüldü.

Sağlık yetkilileri, durumun kontrol altında olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

Maymun çiçeğinin şifası bakın hangi ilimizden çıktı

Prof. Dr. Halil Özdemir’den maymun çiçeğiyle ilgili kritik açıklama

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği, nadir görülen bir viral enfeksiyondur ve genellikle ciltte döküntülerle kendini gösterir.

Bu hastalığın belirtileri, enfeksiyondan sonraki 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkar.

İlk belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, halsizlik ve lenf bezlerinde şişme bulunur.

Ateşin düşmesinden sonra, genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler ortaya çıkar.

Bu döküntüler, zamanla kabarcıklara ve ardından kabuklanmalara dönüşür