İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri 10 personel alacak

İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri bünyesine 10 işçi alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yazılım geliştirme uzamnı alınacak.
Son başvuru tarihi 30 Mart 2023 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
İlgili bölümden mezun olmak,
Yazılım geliştirme süreçlerine hakim,
Askerlikle ilişiği olmayan,
İstanbul’da ikamet etmek.
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