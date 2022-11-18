﻿İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri bünyesine Uzman Yardımcısı ve Operatör olmak üzere 2 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.
OPERATÖR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun
Seslendirme ve görüntüleme işlerine hakim
İletişimi güçlü, memnuniyet odaklı çalışabilecek
Ekip çalışmasına yatkın
MS Office programlarını iyi kullanabilen
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda diploma örneği istenecektir
UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin en az 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun
Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli, stratejik bakış açısına sahip
Dinamik, takipçi ve detaylara önem veren
İletişim ve sunum becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın
MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği bulunmayan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda diploma örneği istenecektir
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