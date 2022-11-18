﻿İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri bünyesine Uzman Yardımcısı ve Operatör olmak üzere 2 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

OPERATÖR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun

Seslendirme ve görüntüleme işlerine hakim

İletişimi güçlü, memnuniyet odaklı çalışabilecek

Ekip çalışmasına yatkın

MS Office programlarını iyi kullanabilen

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda diploma örneği istenecektir

UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin en az 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun

Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli, stratejik bakış açısına sahip

Dinamik, takipçi ve detaylara önem veren

İletişim ve sunum becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın

MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği bulunmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda diploma örneği istenecektir