27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak

İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri, etüt proje ve ulaşım planlama şefi olarak 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:13
Takip Et
İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri, etüt proje ve ulaşım planlama şefi olarak 1 işçi alacak.

Mülakatlarda lisans diploma örneği istenecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun

Ekip yönetimine hakim olmak

İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak

Erkekler için askerlikle ilişiği olmamak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

İyi derecede İngilizce bilmek

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
1
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
2
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
3
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
4
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
5
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
6
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
7
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Erdoğan'ın Amerikan PBS kanalına verdiği röportajdan o soru çıkartıldı
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Aynı ağaçta iki renk meyve yetiştirdi 
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' kavgası
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
﻿Sanatçı Tuncel Kurtiz kabri başında anıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.