İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri, etüt proje ve ulaşım planlama şefi olarak 1 işçi alacak.

Mülakatlarda lisans diploma örneği istenecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun

Ekip yönetimine hakim olmak

İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak

Erkekler için askerlikle ilişiği olmamak

B sınıfı ehliyete sahip olmak

İyi derecede İngilizce bilmek