İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri, etüt proje ve ulaşım planlama şefi olarak 1 işçi alacak.
Mülakatlarda lisans diploma örneği istenecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun
Ekip yönetimine hakim olmak
İyi derecede MS Office programlarına hakim olmak
Erkekler için askerlikle ilişiği olmamak
B sınıfı ehliyete sahip olmak
İyi derecede İngilizce bilmek
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