İstanbul Bimtaş 5 işçi alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, bünyesinde istihdam etmek üzere Büro görevlisi ve Eğitim Personeli olarak 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BÜRO PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Inbound ve outbound telefon görüşmelerinin yapılarak kayıtlama süreçlerinin tamamlanması
Eğitim programlarının içeriği hakkında bilgi verilmesi
Gerçekleşen eğitim, toplantı, etkinlik vb. hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi
Evrak takibi dosyalama süreçlerinin yürütülmesi
Tüm paydaşlarla kurulan temasların takibinin yapılması ve iletişimin koordine edilmesi
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan/tecilli
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
EĞİTİM PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Eğitim değerlendirme raporlarının hazırlanması ve iyileştirilmesi gereken konular için aksiyon planı hazırlanması
Eğitim programlarının organizasyonunun sağlanması
Eğitim sisteminin paydaş ve uzmanları ile ilişkilerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin takip edilmesi
Eğitim öncesi, eğitim sırası ve eğitim sonrasındaki etkinliklerin operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların temin edilmesi (sınıf rezervasyonlarının yapılması, eğitim materyallerinin hazır bulundurulması vb.)
Gelen adayların karşılanması, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
Gerçekleştirilecek her türlü idari ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan/tecilli
İstanbul'da ikamet eden
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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