İstanbul Bimtaş 5 işçi alacak

İŞKUR'un sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, bünyesinde istihdam etmek üzere Büro görevlisi ve Eğitim Personeli olarak 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BÜRO PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Inbound ve outbound telefon görüşmelerinin yapılarak kayıtlama süreçlerinin tamamlanması

Eğitim programlarının içeriği hakkında bilgi verilmesi

Gerçekleşen eğitim, toplantı, etkinlik vb. hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi

Evrak takibi dosyalama süreçlerinin yürütülmesi

Tüm paydaşlarla kurulan temasların takibinin yapılması ve iletişimin koordine edilmesi

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan/tecilli

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

EĞİTİM PERSONELİ KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Eğitim değerlendirme raporlarının hazırlanması ve iyileştirilmesi gereken konular için aksiyon planı hazırlanması

Eğitim programlarının organizasyonunun sağlanması

Eğitim sisteminin paydaş ve uzmanları ile ilişkilerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin takip edilmesi

Eğitim öncesi, eğitim sırası ve eğitim sonrasındaki etkinliklerin operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, ihtiyaçların temin edilmesi (sınıf rezervasyonlarının yapılması, eğitim materyallerinin hazır bulundurulması vb.)

Gelen adayların karşılanması, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi

Gerçekleştirilecek her türlü idari ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan/tecilli

İstanbul'da ikamet eden

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş