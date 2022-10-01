İstanbul Bimtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, araştırmacı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olmak
Tercihen doktora eğitimini tamamlamış olmak
İyi derecede İngilizce bilmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
İstanbul’da ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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