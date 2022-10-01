İstanbul Bimtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, araştırmacı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olmak

Tercihen doktora eğitimini tamamlamış olmak

İyi derecede İngilizce bilmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

İstanbul’da ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş