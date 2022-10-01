﻿İstanbul Bimtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, avukat olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olmak
Şirket avukatlığı konusunda en az 10 yıl deneyimi olmak
İleri derecede MS Office programlarını bilmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
İstanbul’da ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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