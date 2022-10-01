﻿İstanbul Bimtaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, avukat olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin hukuk bölümünden mezun olmak

Şirket avukatlığı konusunda en az 10 yıl deneyimi olmak

İleri derecede MS Office programlarını bilmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

İstanbul’da ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş