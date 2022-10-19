İstanbul Bimtaş mühendis alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, inşaat mühendisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Tercihen yüksek lisansını tamamlamış olmak ve sürdürmek
İyi düzeyde MS Office programlarını bilmek
İyi düzeyde İngilizce bilmek
İstanbul’da ikamet etmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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