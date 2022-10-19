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İstanbul Bimtaş mühendis alacak

İstanbul Bimtaş, inşaat mühendisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 13:44
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İstanbul Bimtaş mühendis alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, inşaat mühendisi olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Tercihen yüksek lisansını tamamlamış olmak ve sürdürmek

İyi düzeyde MS Office programlarını bilmek

İyi düzeyde İngilizce bilmek

İstanbul’da ikamet etmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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