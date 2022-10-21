İstanbul Bimtaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Takım çalışmasına yatkın olmak
İstanbul’da ikamet etmek
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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