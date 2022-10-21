İstanbul Bimtaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Bimtaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak

İstanbul’da ikamet etmek

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş