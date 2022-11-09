İstanbul Bimtaş personel alacak

İstanbul Bimtaş bünyesine 3 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, şoför ve Finansal raporlama personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmui olmak,
Erkek aday,
Askerliğe bitirmiş olmak,
İstanbul’da ikamet etmek.
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