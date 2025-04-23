İstanbul bir daha sallandı! Bu sefer de şiddetliydi...

EMSC verisine göre İstanbul'da 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
AFAD tarafından açıklanan veride ise depremin büyüklüğü 4.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Deprem saat 15:12'de gerçekleşti. Deprem yerin 7 km altında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 23, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-23
Saat:15:12:57 TSİ
Enlem:40.83333 N
Boylam:28.31417 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/i4cHkdR9ul@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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