İstanbul bir daha sallandı! Bu sefer de şiddetliydi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul bir daha sallandı! Bu sefer de şiddetliydi...

İstanbul'da çok şiddetli bir sarsıntı gerçekleşti.

EMSC verisine göre İstanbul'da 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD tarafından açıklanan veride ise depremin büyüklüğü 4.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Deprem saat 15:12'de gerçekleşti. Deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

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