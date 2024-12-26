İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken arızalandı.

stanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-olarak-askiya-alindi-yenicag-1.jpg

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın çıktıİstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Beylerbeyi'nde tur teknesinde yangın çıktı

stanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-olarak-askiya-alindi-yenicag-2.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

gemi1.jpg

gemi12.jpg

gemi13.jpg

gemi14.jpg

gemi15.jpg

gemi16.jpg

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Gemi son anda böyle kurtulduİstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Gemi son anda böyle kurtuldu

Son Haberler
Veli Ağbaba: Eski alım gücünün dahi gerisine düşen asgari ücret...
Veli Ağbaba: Eski alım gücünün dahi gerisine düşen asgari ücret...
Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü. Flaş iddia
Azerbaycan uçağını Rusya düşürdü. Flaş iddia
Sosyoekonomik dönüşümlerin yeni dinamikleri
Sosyoekonomik dönüşümlerin yeni dinamikleri
Sel safari istasyonunu vurdu: Onlarca ATV kayıp
Sel safari istasyonunu vurdu: Onlarca ATV kayıp
İstanbul Boğazı’nda şaşkına çeviren görüntü! Denizden balık yerine bakın ne çıktı?
İstanbul Boğazı’nda şaşkına çeviren görüntü! Denizden balık yerine bakın ne çıktı?