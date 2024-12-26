İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası Boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken arızalandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

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