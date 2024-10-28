İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul yeni haftaya yoğun sis etkisi altında başladı.

Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda görüş mesafesini düşürdü.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kentte etkili olan sisten kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldığı bildirildi.

İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı