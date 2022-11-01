İstanbul Boğaziçi Yönetim AŞ. 72 personel alacak

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, iç mimar ve temizlik personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak
Ve diğer şartlar:
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, iç mimar ve temizlik personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak
Ve diğer şartlar:
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