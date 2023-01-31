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Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı

Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:04
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İstanbul Boğazı’nda çığlık sesleri yankılandı

Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
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İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı.
 
Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.
 
Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu.
 
Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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